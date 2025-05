Olümpiastaar võeti vahi alla

29-aastasele Kerleyle esitati süüdistus kehavigastuste tekitamise eest. CBS teatas, et Kerley ilmus reedel kohtusse ja maksis enne vanglast lahkumist 1000 dollari ehk umbes 885 euro suuruse kautsjoni.

Samuti teatati, et Kerley advokaat Richard Cooper tegi avalduse, milles teatas: «Oleme kindlad, et see juhtum leiab peagi lõpu.»