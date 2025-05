Läti jalgpalliüldsust tabas suur lein

Alaliidu teatel diagnoositi endisel vutimehel mullu pahaloomuline kasvaja. «Andrejs Prokhorenkovs on pärast rasket haigust siitilmast lahkunud,» teatas alaliit Xis. «Leiname koos Andrejsi perekonna, kolleegide ja Läti jalgpalliperega. Täname kõiki, kes Andrejsile raskel ajal abikäe ulatasid.»

Ründaja tegi oma debüüdi Läti koondise eest 2002. aastal Poola vastu. Viie aasta pärast oli ta koondise eest saanud kirja 32 mängu ja neli väravat. Portugalis toimunud EM-finaalturniiril alustas ta Läti eest igas mängus. Just tema söödu järel lõi Māris Verpakovskis värava Tšehhi vastu. See oli lõunanaabrite ainus värav sel turniiril. Prohorenkovs on mänginud ka kaks korda Eesti koondise vastu 2006. aasta MM-valikturniiri raames.