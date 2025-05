Rahvusvaheline tennise aususe agentuur (ITIA) teatas detsembris, et paarismängus maailma edetabelis 12. kohal olev ​Purcell oli ajutise võistluskeeluga vabatahtlikult nõustunud. Austraalia tenniseliidu teatel oli Purcelli rikkumine seotud pigem keelatud meetodi kasutamisega, kui et keelatud aine tarvitamisega.

Esialgne võistluskeeld jõustus 12. detsembril, kuid ITIA polnud varasemalt täpsustanud, kui kaua see kestab. Nüüd on see teada: Purcell peab kandma 18-kuulise võistluskeelu.