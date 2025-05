Neljas koht jättis Eesti paari olümpia eel näljaseks. Harri Lill: võib-olla seda ongi vaja

Jah, mis oleks olümpiamedali võitmisest magusam. Kaldvee ja Lill näitasid Kanadas Frederictonis lõppenud MMil, et potentsiaali neil jagub. Aga näitasid ka, et päris tippstabiilsusest jääb veel vajaka. Ning see ongi üks asi, millele järgmisel talvel peetava Milano Cortina taliolümpia eel tähelepanu pöörata.