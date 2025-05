VIDEO Ei ole ainult Jokici tiim! Denver võimutses otsustavas mängus Serbia võluri suure panuseta

Kui tänavusel hooajal on sageli tekkinud olukordi, kus Nuggetsi liider Nikola Jokic pole kaaslastelt õieti tuge saanud, siis nüüd läks kõik vastupidi. Jokic oli oma 16 punkti, 10 lauapalli ja 8 korvi8sööduga nö üks teiste seas.

Clippers võitis küll avaveerandi 26:21, kuid edasine tähendas täielikku võõrustajate pidu. Teine ja kolmas veerandaeg kokku võodeti 72:40 ning viimaseks väikeseks vaheajaks juhiti 93:66. Edu käest ei antud.

Clippersi üht liidrit Hardenit segama saadetud Braun tänas samuti enda ümber olijaid. «Kõik ütlesid, et kataksin teda. Suurim oli aga Russi [Westbrook] roll. Ta on mänginud Jamesi vastu ja temaga koos, ta teab tema mängust kõike. Treeenerid usaldasid mind,» selgitas Braun edu võtit.