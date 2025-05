Ancelotti ja Alonso teemal on nädalaid pidevalt räägitud. Jalgpalliuudiste üks kõvemaid nimesid, ajakirjanik Fabrizio Romano avaldas käesoleva nädala alguses šokeeriva teate, et Ancelotti ja Brasiilia diil lendas vastu taevast. Kuid tundub, et pooled on saanud ühe joone peale tagasi, sest Marca teatel võtab Ancelotti pärast Reali hooaja lõppu Brasiilia koondise enda käe alla.