Kaljult sugeda saanud Levadia peatreener: oleme riigi parimad

«Enne esimest väravat oli meil paar võimalust värava löömiseks,» alustas Torres pärast 0:2 kaotust Kalju vastu. «Jalgpallis on vaja ühte väravat rohkem kui vastastel. Täna sai see otsustavaks. Me ei mänginud täna kõige paremal tasemel, aga polnud ka kõige hullem. Vastastel oli paar head võimalust ja nad kasutasid need ära. Alati polegi võimalik hästi mängida. Kui nii juhtub, siis on vahel ikkagi võimalik mängu võita. Täna nii ei juhtunud.»