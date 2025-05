Rootsit tabas üliharuldane õnnetus ja Soome võitis dramaatilise kulla

Kõigil ülejäänud 51l saalihoki MMil on Rootsi esindus alati medali kaela saanud ja enamasti kuldse. Meeste seas on nad võitnud 15 võimalikust MM-tiitlist 10 (lisaks viis hõbedat) ja naiste seas 14st 11 (lisaks üks hõbe ja kaks pronksi).

Rootsil 35 kulda 53st võimalikust

U19 noormeeste seas on Rootsi võitnud 13 võimalikust MM-tiitlist kuus (lisaks neli hõbedat, üks pronks ja kaks neljandat kohta) ning U19 neidude seas 11-st kaheksa (lisaks kaks hõbedat ja üks pronks). Kokkuvõttes on Rootsi võitnud 53st saalihokis välja mängitud MM-tiitlist 35 (Soome 14, Šveits 2, Tšehhi 2).

Tšehhi mõlemad MM-tiitlid on tulnud just U19 noormeeste MMilt (2019 ja 2021) ning kaugele ei jäänud nad ka tänavu, sest kohtumine Soome vastu suudeti viia lisaajale, aga seal viskas otsustava värava Soome kapten Ville Heiska. Muuseas, alagrupis oli Tšehhi Soomest 5:2 jagu saanud.

Soomele oli see U19 noormeeste seas viiendaks MM-tiitliks ja esimeseks pärast 2017. aastat. Olgu lisatud, et kuigi erinevaid MM-tiitleid on neil Rootsist oluliselt vähem, siis Soome on mingi medali võitnud kõigilt 53lt seni korraldatud MMilt.