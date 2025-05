Kristin Lätt sattus taas rahvusvahelise alaliiduga konflikti: see on samal ajal naljakas, aga ka kurb

Lätt oli kõrges mängus kogu nädalavahetuse, kuid liidriks ei õnnestunud tõusta kordagi. Lõpuks jäi teda võitjast, ameeriklannast Missy Gannonist lahutama kaks viset. Lähim jälitaja Paige Pierce jäi omakorda kolme viske kaugusele.

Veidi pärast võistlust selgitas aga Lätt, et tema rütmi segas veidi üks kohtunike otsus.

«Pole esimene kord, kui olen Champions Cup'il vastuolulises olukorras, mis on seotud PDGAga. Kolm aastat tagasi öeldi mulle keset vooru, et tütar ei tohi minuga kaasas käia, kuigi ta oli seda teinud algusest peale,» algas Läti sotsiaalmeedia postitus.

​«Sel puhul, esimest korda mu karjääris, otsustas kohtunik iseseisvalt, rivaalide viideteta, määrata mulle jalavea,» jätkas ta. «Mõistan, et kohtunikud teevad oma tööd ja soovivad ausat mängu. Austan seda igati, aga loeb ka järjepidevus. Kui näed reeglit nii, siis see peaks kehtima võrdselt kõigile igal pool ja alati.»

Lätt lisas: «Loomulikult ei taha ma kunagi saada ebaausat eelist. Aga see olukord oli kummaline. Kui kohtunikult küsisin, kas ta on 100 protsenti kindel, et ketas oli jala liikumise ajal veel mu käes, vastast ta, et ta ei saa kahele asjale korraga keskenduda. Ta ei saanud küll näha, aga tundis end sellele vaatamata 100 protsenti mugavalt karistust määrata. See on samal ajal naljakas, aga ka kurb.

Vastuse kõrval on aga hoopis murettekitavam, et reeglit näikse valesti mõistetavat (mõlemat asja tuleb korraga näha), mis on frustreeriv, sest väga tähtsa otsuse langetab üks inimene. Eelnevalt polnud ringi jooksul määratud ainsatki jalaviga. Ajastus oli kehv, sest olin just saanud hea hoo sisse.»

Samas ei süüdista ta vaid kohtunikku. «Võtan vastutuse, et lasin end rivist välja lüüa. Kasutan seda kütusena, et oma mängu teravdada ja edaspidi veelgi paremini keskenduda. Tean, et ma polnud sel nädalal oma parimas hoos, tegin palju vigu,» pajatas Lätt, kes lendab homme koju ja hakkab siis puudusi lihvima.