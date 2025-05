Eesti koondis lõpetab nukra valiksarja: peame suutma teravamad olla

Koondisel on taas mõned märgatavad puudujad. Koosseisus ei ole näiteks Karl Toomi, Rasmus Otsa, Aleksander Pertelsoni ning Jürgen Roobat.

«Meil on just platsi vasakul poolel suured puudujäägid,» alustas Noodla pressiteates. «Otsustasime, et anname Kermo Saksingule võimaluse ja David Mamporia peab seekord suuremat koormust kandma. Lisaks proovime vasakus ääres Patrick Padjust ning vaatame, mis Arno Vare mängujuhi kohapeal panustada suudab.»