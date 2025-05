Eesti iluvõimlejad teenisid Euroopa karikavõistlustel kaks poodiumikohta

Nii meistriklassi kui juunioride rühmkava koondist treenivad Julia Tjomuškina ja Irina Stadnik olid meistriklassi rühma võistlusega väga rahul. «Kevadhooaja põhivõistlus, Euroopa meistrivõistlused Tallinnas on kuu aja pärast, praegu oli meie eesmärk näidata progressi lindikavas ja teha võistlusel vigadeta katse. Sellega sai koondis hakkama ja tunnustuseks veel ka medal väga tugevas konkurentsis.»

Juuniorikoondise kohta lisasid nad: «Noore koondise jaoks oli see esimene nii suur võistlus, närvidega ei saadud veel hakkama ja juhtusid suured vead. Teeme kindlasti enne EMi veel ühe suure stardi, et saavutada kindlustunnet. Eesmärk on kodusel EMil teha stabiilsed ja ilusad sooritused, mis tooksid finaalikohad.»