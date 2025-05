Jutt käib USAs Stocktonis peetud PDGA Champions Cupi otsustavast ringist. Lõpuni oli kolm rada, kui eestlannale määrati jalaviga. Lätt läks tõesti pärast viset maas olnud kettale pihta, aga pigem juhtus see siis, kui mänguvahend oli juba käest lahkunud. Aga libises, mitte ei astunud ketta peale.

«Kui kohtunikult küsisin, kas ta on 100 protsenti kindel, et ketas oli jala liikumise ajal veel käes, vastas ta, et ta ei saa kahele asjale korraga keskenduda. Ta ei näinud, aga oli sellele vaatamata karistust määrates endas 100 protsenti kindel,» selgitas Lätt juhtunut sotsiaalmeedias.