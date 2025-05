Taas rahamure: Eesti võrkpallikoondis valmistub EM-valikmängudeks kitsas ringis

Peatreener Alar Rikberg alustab ettevalmistust 16 mängijaga. «16 meest on koosseisus kahel põhjusel, esiteks on Euroopa Kuldliiga mängude ärajäämise tõttu suvi suhteliselt lühike ning pole aega potentsiaalselt koondise uksele koputajate taset hinnata ja nende arendamisega tegeleda. Teiseks oli ka alaliidu palve kulusid kokku hoida ja nimekirja mitte liiga suureks ajada ning nii ongi koosseisus teada-tuntud tasemega mehed,» selgitas Rikberg pressiteates.

«On mõned olulised puudujad nagu Oliver Venno, Timo Tammemaa ja Henri Treial, kelle eemalejäämise põhjused on kas tervisest tulenevad või isiklikud. Martti Juhkami puhul on ilmne, et kui ta tahab karjääri klubi tasemel veel jätkata, siis tema tervis ei võimalda lisaks veel ka koondise koormusele vastu pidada,» ütles juhendaja.

Kui enamjaolt on koosseisus viimastel aastatel koondist esindanud mängijad, siis uue tulijana on nimekirjas libero Cris Karlis Lepp, kes on varasemalt olnud kandidaatide seas, aga pole ametlikes kohtumistes koondise särgis platsil käinud. «Koosseisu pääsemise kriteeriumid olid mängijate üldine tase, möödunud hooajal tehtu ning ka nende konditsioon – nii praegune seis kui perspektiiv, millise intensiivsusega peaks koondis koos püsima. Meie eesmärk sel suvel on selge – tahame mullu alustatu lõpule viia ehk EM-valiksarjast edasi finaalturniirile pääseda,» lisas Rikberg.