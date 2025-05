«See on kõige raskem otsus, mida ma kunagi olen pidanud tegema. Ma tean, et paljud teist on imestanud või olnud pettunud, et ma pole sellest veel rääkinud. Minu eesmärk oli alati keskenduda täielikult meeskonna parimatele huvidele, milleks oli 20. meistritiitli kindlustamine,» sõnas äsja Liverpooliga Inglismaa meistriks kroonitud vutiäss.