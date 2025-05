VIDEO Harri Lill: neljas koht on päris hea tulemus!

«MM näitas, et oskame päris hästi kurlingut mängida ja kõik on võimalik, kui mängime oma parimat mängu. Stabiilsust tahaks juurde ja muidugi oleks tore tulla tagasi medaliga, aga neljas koht on ka päris hea tulemus,» sõnas Lill.

«Kõikvõimalikud vestlusäpid olid välja lülitatud ja spordiuudiseid ei lugenud, vaid keskendusime võistlusele. Aga olen headelt sõpradelt kuulnud, et päris hästi olime pildis. Enne olümpiat on oluline, et Eesti inimestel on kurlingust parem aimdus olemas. Nii on olümpiat põnevam jälgida,» rääkis Lill.