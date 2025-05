Ekspert: Crosby osalemine MMil on oluline Kanadale, aga ka jäähokile laiemalt

Sidney Crosby vedas Kanada viimati maailmameistriks 2015. aastal. Vahepealsel ajal on Kanada koondis vahepeal võitnud kolm kulda, nüüd sihitakse 29. MM-tiitlit.

Reedel tehakse Rootsis ja Taanis algust jäähoki MMiga, kus selgitatakse välja maailma parimad. Duo 5 ja Postimees.ee otseülekandeid kommenteeriv Rauno Parras usub, et kuigi Kanada on MMil favoriit igal aastal, siis 37-aastase Sidney Crosby liitumine koondisega on oluline tõmbenumber kogu MMi jaoks.​