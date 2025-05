Motorsport.com vahendab, et Alpine kaalub Doohani vahetamist Colapintoga enne järgmist, Emilia Romagna GP-d. Doohani pettumust valmistavad tulemused ja vahejuhtumid on pannud Alpine'i juhtkonna tõsiselt kaaluma, kas ei peaks kohe sõitjat vahetama, selle asemel, et anda austraallasest uustulnukale rohkem aega.