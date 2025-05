Pärnu võrkpalliklubi napsas koduselt konkurendilt ühe Tähe

Suvepealinna tiim kirjutas sotsiaalmeedias, et nende ridades mängib tulevasel hooajal 192 cm pikkune nurgaründaja Tristan Täht. «Uus täht on liitunud! Tristan Täht liitub meiega uuel hooajal. Uus nimi, energia, kuid sama siht,» teatas Pärnu sotsiaalmeedias.

19-aastane võrkpallur​ on esindanud Eestit noortekoondistes ning kutsuti mullu ka meeste koondise juurde treenima. Tristani arengut on mõjutanud ka tema vanem vend Robert Täht, kes on samuti tuntud Eesti võrkpallur.