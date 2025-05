VIDEO Ragnar Klavan: senine valimisteekond on olnud mulle väga hariv

Ütleme nii, et hüpata 10. detsembril sügavasse vette, varasem kogemus puudus, siis selle koha alt on see teekond olnud väga arendav. Ja inimesed, kellega koos teekonna ette võtsime, on aidanud mul areneda.

Võrreldes 10. detsembrit 2024 tänase päevaga, siis kas sinu šansid valimised võita on paranenud?

Me kohe kindlasti oleme seal, kus arvasime, et oleme. Lõppvõistluses tugevalt sees. Grande finale 19. juunil näitab ametlikult, kus üks või teine kandidaat on.

Mis sa ütled neile, kelle sõnul oled sa 18:70 kaotusseisus?

Siis tulge valima ja tehke oma hääl kuuldavaks. Kindlasti pole olukord selline nagu praegusel hetkel paberil on see olukord. Ei hakka detaili minema, mis on vahe kandidatuuri ülesseadmisel ja anonüümsel hääletusel.

Sinu ja Aivar Pohlaku strateegiad paistavad olevat väga erinevad. Sinu oma silmnähtavalt väga avalik. Sa teed asju avalikkusega ja avalikkusele. Miks niimoodi?

Sest et mina ja minu tiim leiab, et selles ongi meie tugevus. Kui igaüks kuskil vaikselt nokitseb, siis ongi olukord selline nagu ta praegu on. Et midagi suurt korda saata, peab see olema väga-väga kõrgel ja väga-väga heal tasemel. Seda me üritamegi luua. Esiteks on vaja luua inimeste vahel usaldus ja siis nad hakkavad koostööd tegema ning koostööst tuleb innovatsioon tavaliselt.

Kas sa arvad, et sinu ja sinu tiimi poolt avalikkusele pööratav suur tähelepanu jõuab lõpuks ka nende umbes 106 inimeseni, kes 19. juunil hääletavad?