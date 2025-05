Kanada alustas mängu kindlalt, asus 7. minutil Bo Horvati väravast juhtima ning suurendas kuus minutit hiljem edu, täpne oli Will Cuylle. Teisel kolmandikul skooris vaid superstaar Sidney Crosby seisuks 3:0, aga see oli see-eest värav, mis vaadake kindlasti tagantjärele üle!