MMi võõrustav Rootsi on võitnud kõik neli senist kohtumist ning nende väravate vahe on muljetavaldav 17:3. Turniiri alustati 5:0 võiduga Slovakkia üle, millele järgnesid 4:2 ja 2:1 võidud vastavatl Austria ja Soome üle. Kolmapäeval purustati Läti 6:0.

Turniiri üks eeldatavaid autsaidereid Sloveenia on jällegi kõik oma senised mängud kaotanud. Kanadale jäädi alla 0:4, Slovakkiale 1:3, Lätile 2:5 ja neljapäeval Soomele suisa 1:9. Ilmselgelt on Sloveenial keeruline täna punktilisa loota. Pigem on eesmärk skoori enamvähem viisakana hoidmine.