Veerand sajandit pausi: Eesti peab legendaarses hallis retrohõngulise Davis Cupi matši

Ta lisas: «Teiseks on seal suuremad tribüünid, millest idee üldse algas. Kalevi hallis saame mängudele mahutada 1300 pealtvaatajat.»

Huvitav on asjaolu, et praegu ei lubata puupõrandat Davis Cup'i matšideks enam kasutada. Tookordne otsus oli tingitud Egiptuse meeskonna saabumisest – aafriklased olid harjunud mängima liivaväljakul ja kindlasti välitingimustes. Nii koliti suvel halli, et egiptlaste elu raskemaks teha. Ja väljakukatte valik õnnestus, sest Eesti võitis, meenutas portaal tennisnet.ee.