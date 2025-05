Tänavusest MMist näitavad otseülekandeid Duo 5 ja postimees.ee ning üks seal mänge kommenteerivatest ekspertidest on väravavaht Villem-Henrik Koitmaa. 34-aastase hokimängija ootused Milano olümpia eel toimuva MMi eel on suured.

«Olümpiamängude-eelne MM on tulekul, mis tähendab, et sinna tuleb rohkem staare. Miks? Sest need NHLi mängijad, kes muidu pärast pikka hooaega ei tuleks, on pigem tulemas, et näidata end peatreenerile ja osutuda valituks ka olümpiale.