Postimehe rallisaade «Parc Fermé»​ kutsus külla valitseva juunioride maailmameistri Siim Oja, kes on WRC2-sarja sõitja Romet Jürgensoni kaardilugeja. Millised on navigaatorite väljakutsed MM-rallidel, kui palju on ta viimastel hooaegadel koos Jürgensoniga arenenud ning mis on see viis eurot maksnud abimees, millest Ojal on MM-rallidel palju abi? Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.