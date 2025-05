AMETLIK Paul Aroni tööandja tegi 12 tunni jooksul teisegi väga suure muudatuse

Kui eile õhtul kell 22 saabus pressiteade, et ametist lahkub tiimipealik Oliver Oakes, siis 12 tundi hiljem teatati ka vangerdusest põhisõitjate osas. Tõsi, see oli ka oodatav, aga nüüd sai ametlikult paika, et Jack Doohani asemel võtab Alpine'i teises vormelis koha sisse Franco Colapinto.