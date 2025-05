Autoralli MM-sarja muudetakse fundamentaalselt

Praegu käib töö värske reeglistiku kallal. Juba varem räägiti, et praeguses mõistes tippklass kaob, autode ehitamise kulusid tõmmatakse märgatavalt alla ja nõnda üritatakse meelitada pudrukausi juurde uusi võistkondki. Tähtsaid uuendusi leidub veel.

Sinnani võetakse mõõtu viies arvestuses. Hierarhia ülemises otsas on võimsad Rally1-masinad, allotsas esiveolised Rally5-autod. DirtFishi andmetel see püramiid lõhutakse.

«Ehitame uue rallipüramiidi,» kinnitas rahvusvahelise autoliidu (FIA) tehniline direktor Xavier Mestelan Pinon. «Rally1 kaob, nii et kõik üksused tuleb uuesti disainida.»

Ta jätkas: «Peame uute reeglite loomisel jõudma järeldusele, mis järgneb tippklassile. Kas see on praegune Rally3? Kas peaksime praegust Rally3 peenhäälestama? Peame olema väga paindlikud, ent see pole lihtne.»