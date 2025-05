Zelinski Interile lisaaja päästnud ja tema kuulsat tabamust kopeerinud väravast: Teitur õpetas meile sama põhimõtet

Kui Eesti jalgpallisõbrale tundus Acerbi tabamus tuttav, siis on see täiesti mõistetav, sest see meenutas mitmel moel 2001. aastal A. Le Coq Arenal nähtud mälestusväärset väravat, millega Indrek Zelinski viis Andres Operi söödust Eesti MM-valikmängus Hollandi vastu 75. minutil juhtima.