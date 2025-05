Tõsi, nad saavad võistelda neutraalses staatuses ja FIE lipu all. Venemaa oligarhi Ališer Usmanovi kontrolli all olev FIE on pärast 2022. aastal alanud Ukraina sõda olnud pidevalt esirinnas agressorriikide sportlaste võistlustele tagasi lubamisel.