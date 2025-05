Ei väsi üllatamast: Trump tegi endal veelkord margi täis

Trump avaldas arvamust, et kui Venemaa koondis pääseks MMile, võiks see olla kasulik sõja lõppemisele Ukrainas. Teadupärast pole aga Venemaa koondisel lubatud osaleda rahvusvahelistel võistlustel alates 2022. aastast, mil riik alustas täiemahulist sõda Ukrainas.

«See on tõsi,» vastas Infantino. «Nad on praegu rahvusvaheliselt areenilt eemaldatud, aga loodame, et midagi juhtub ja saabub rahu, et Venemaa saaks uuesti osaleda.»

Trump ütles seepeale: «See on võimalik. Hei, see võiks olla hea ajend [sõja lõppemiseks], eks? Tahame, et nad lõpetaksid. Igal nädalal saab surma 5000 noort inimest – see on uskumatu.»