VIDEO NBAs visati play-off'ide punktirekord

Kõige müstilisem on asjaolu, et Thunderi võit oli alles esimene, mille kodumeeskonnad nelja veerandfinaali peale kokku on saanud. Õhtu esimeses mängus suutis New York Knicks tulla Bostonis taas välja 20-punktilisest kaotusseisust, võita 91:90 ning asus seeriat juhtima 2:0!