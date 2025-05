Snuuker loodab hiinlaste toel olümpiale murda

Ning abi loodetakse saada sealt, kust ei osatud väga oodata - Hiinast. Teatavasti krooniti mõne päeva eest maailmameistriks 28-aastane hiinlane Zhao Xintong ja see on spordiala arengut silmas pidades oluline. Tegemist on esimese snuukri maailmameistriks tulnud hiinlasega, ta alistas finaalis Mark Williamsi.

Maailma piljardi- ja snuukriliidu juht ​Jason Ferguson usub, et Zhao edu loob spordialale uusi võimalusi eriti Aasias, aga ka maailmas laiemalt. Nõnda sihitaksegi 2032. aasta olümpiat.

«Realistlikult võttes on Austraalia meie sihtmärk. Snuukri kandepind ja asjaolu, kui oluline on Hiina ROKile, peaksid viima selleni, et keegi ütleb: nüüd on käes snuukri aeg,» rääkis Ferguson BBC-le.