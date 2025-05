PRESSISEKTOR Eesti hokilegend avaldab, kuidas Kaldvee–Lill temalt ja Roobalt tähtsa mängu eel une röövisid

Staar – korvpallimeistrivõistluste ülikooliderbi

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ja TalTech/Alexela poolfinaali vastasseis on seni pakkunud kõike, mida üks derbi peakski. Mäng ei pruugi alati kõige ilusam, kui see nõretab pingest ja särtsust.

Krahh – kettagolfi kasvuraskused

​Üks on kindel: Lätt on kettagolfi maailmas väga oluline tegija.

Rõõm – Eesti kurlingu segapaar

Marie Kaldvee ja Harri Lill panid eestlased kurlingut nautima. MMil esimesena medalita jäämine võib esmavaatusel tekitada tuska, ent veebruaris toimuvat Milano Cortina olümpiat silmas pidades on kõik vägagi hästi.

Mure – Paul Aroni F1 unistus

Muutuste tuuled Alpine'i vormel 1 võistkonnas ei teinud Eesti võidusõitja elu kergemaks. Aga usume, et paanikaks pole samuti põhjust. Aron on varem tõestanud, et kombinatsioon kiirusest ja taiplikkusest võiks kanda kõrgele.