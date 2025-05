Suur hulk massööre süüdistab USA profispordi üht suuremat tähte ahistamises

Praeguseks 35-aastane Tucker liitus Ravensiga just 2012. aastal. Kõik teda ahistamises süüdistavad massöörid on Sports Illustratedi teatel Baltimor'i piirkonnast. Tucker eitab kõiki süüdistusi.

«Mõnikord on otsused eriti rasked ning see on üks nendest. Justin on jätnud Ravensi ajalukku palju unustamatuid hetki, oleme meeskonnale antud panuse eest talle tänulikud. Ta oli liiga viimase kümnendi üks paremaid lööjaid. Soovime talle ja tema perekonnale järgmisel eluetapil kõike paremat,» teatas klubi peamänedžer Eric DeCosta.