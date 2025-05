Esimesena tohivad Venemaa võistkonnad - küll neutraalses staatuses ja FIE lipu all - võistelda juuni keskel Itaalias peetaval EMil. Ukraina alaliit rõhutas oma avalduses, et otsus läheb kõige muu kõrval ka FIE reeglitega vastuollu.

«Leiame, et niisugune otsus on reeglitega vastuolus ega vasta ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) soovitustele. Et Euroopa meistrivõistlused on Euroopa vehklemise konföderatsiooni korraldada, valmistame ette pöördumist nende poole, et neutraalsetest sportlastest koosnevaid võistkondi ei tohi võistlema lubada. Kutsume teisi Euroopa alaliite meid selles toetama,» seisis avalduses.