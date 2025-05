Madridi Real proovib Liverpooli miljoni euro abil pehmeks rääkida

Inglismaa koondisse kuuluv kaitsja on teatanud, et lahkub sel suvel, pärast lepingu lõppemist Liverpoolist. Oodatakse tema liitumist Hispaania suurklubiga. Konks seisneb aga asjaolus, et Alexander-Arnoldi leping lõpeb 30. juunil, klubide MM algab aga 16 päeva varem.