Kui suur on võimalus, et Paul Aronist saab suvel F1 põhisõitja?

Viimastel päevadel on Alpine’i F1 meeskonnast tulnud mitmeid uudiseid, mis on tekitanud küsimusi tiimi tuleviku osas. Kuna Alpine’i varusõitja on kuninglikus vormelisarjas eestlane Paul Aron, siis pakub teema huvi ka Eesti spordisõpradele. Kas sõitjaid vahetav Alpine võib juba sel suve pakkuda põhisõitjakohta ka Aronile või kadus see võimalus tiimipealiku Oliver Oakesi ametist lahkumisega?​