Eesti meeskond osales Miami F1 etapil peetud võistlusel

«Javier oli üks kolmest piloodist, kes oli sellel rajal esmakordselt ning ajaliselt väga napp trenniaeg tähendas kiiret kohanemist. Arvestades, et tegemist on kitsaste seintega linnaringrajaga, võime üldpildis rahule jääda,» märgib tiimijuht Raimo Kulli autosport.ee veebilehel.

Kulli sõnul oli auto seadistus juba algselt hästi paigas ning esimese sõidu edu tagas just ratsionaalne sõit, avariide vältimine ja stabiilsed ringiajad.

EST1 tulevikulootus Alex Reimann Miamis seekord ei osalenud, sest ta on tööhoos Euroopa tandri Carrera Cup sarjade järgmisteks etappideks valmistumisel. Juba sel nädalavahetusel stardib Reimann Carrera Cup Benelux hooaja avaetapil legendaarsel Spa-Francochampsi ringrajal. Kalender on igal juhul tihe, sest mai viimasel nädalavahetusel on Reimannil plaan startida ka Carrera Cupi toiduahela kõrgeima Porsche Supercup sarja Barcelona etapil. Samal nädalavahetusel toimub Barcelona ringrajal ka F1 etapp.

Kuigi silmad on seega ülejäänud hooajaks kindlalt Euroopal, ei välista EST1 tiim tulevikus rohkematki osalemist ookeanitagustel sõitudel. «Igasugune uus kogemus on hea ja moraali tõstev. Võrrelda end tipptasemel sõitjatega eri sarjades – see õpetab palju. Kui kalendri kõrval veel võimalusi tekib, siis kindlasti huvi on olemas,» kinnitas Kulli.