OTSEÜLEKANNE Austria proovib röövida Lätilt koha veerandfinaalis?

Turniiritabelis on Lätil hetkel 9 ja Austrial 7 punkti, mis tähendab, et lõunanaabrite jaoks piisab sellest, kui nad ei kaota normaalajal, sest lisaaeg (ja võimalikud karistusvisked) tähendavad, et kolm punkti jaotuvad nii, et ühele kaks ja teisele üks, mis muudaks Austria Lätist möödumise võimatuks. Austria vajab seega võitu normaalajal.