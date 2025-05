B-alagrupi tabelitipp on tihe. Tšehhil on enne teisipäevaseid mänge 17, Šveitsil 16 ja USAl 14 punkti. Kuna Šveits kohtub tabelis viimasel kohal paikneva Kasahstaniga ja tõenäoliseks tulemuseks on võit, vajab Tšehhi alagrupi esikoha kaitsmiseks samuti võitu.