EMil esikümnesse murdnud Eesti karateka pidi napilt maailmameistri paremust tunnistama

Tegelikult oli see kahe mehe juba teine omavaheline kohtumine. 2023 France Openil läks Mihkel Mets Mehdi Filali vastu 2:0 juhtima, kuid pidi lõpuks siiski vastu võtma 2:4 kaotuse. Matš toimus vahetult enne kui Mehdist sai maailmameister. Seega on kaks nendevahelist matši lõppenud sama tulemusega.

Eesti koondise peatreeneri Aleksandr Zõkovi hinnangul jäi ta Mihkel Metsa matšidega igati rahule. «Ta ei jäänud ka tugevatele vastastele üheski elemendis alla. Tegi ära enda tänase taseme ja natuke rohkem. Mitmed Mihkli rünnakud oleks loetud punktideks, kui neid oleks teinud suurte karateriikide sportlased. Väikeriigina peame võiduks olema vastasest väga veenvalt üle. Kahjuks on minu 30 aasta tagune pronks jäänud Euroopa meistrivõistlustelt ainsaks medaliks. Ka esikümne kohti on vaid üksikuid.»

Mihkel Mets ütles, et võisteldes esimest korda kõige suuremate ja raskemate meestega, tundis ta ennast väga hästi. «Ma tõesti nautisin karated maailma tippude seas. Tugevad jõutreeningud on täitnud oma eesmärgi, vastased ei suutnud mind lähidistantsilt heita ega minust toore jõuga üle käia. Absoluutkaalu karate on võrreldes meeste kuni 84 kiloga veidi aeglasem, kuid oluliselt jõulisem. Hea ja puhas tehnika on endiselt väga oluline.»