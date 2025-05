Eesti käsipall on juba paarkümmend aastat unistanud EM-finaalturniirist. Korvpall ja võrkpall ju suudavad ning käsipall ei taha kehvem olla. Tegelikult on neile isegi eksistentsiaalselt oluline jõuda saavutuseni, mis kinnitaks ametlikult: käsipallil on Eestis perspektiivi.