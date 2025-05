Euroopa liiga finaal on Inglismaa siseasi, Tottenhami peatreener andis kriitikutele ninanipsu

Postecoglou ütles selle hooaja alguses, et ta on oma karjääris suure võite ja tiitleid võtnud klubiga tavaliselt teisel hooajal. Tottenham pole Euroopa liiga karikat tõsta saanud 41 aasta jooksul, mis on kriitikute meelest tõestanud, et ega nad polegi selleks enam suutelised.