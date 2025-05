Spetsialist Contador: Albaania mäed muudavad peagrupi turvalisemaks

Giro d’Italia üheks favoriidiks peetakse sloveen Primož Rogličit (Red Bull–Bora–Hansgrohe), kes osaleb ka juulis toimuval Tour de France'il. 35-aastase Rogliči suurimaks vastaseks pakutakse 22-aastast Hispaania ratturit Juan Ayusot (UAE Team Emirates XRG).

Kas just kogemust võiks aidata 2023. aasta Giro võitnud Rogličit, kes on muuhulgas tulnud neli korda La Vuelta võitjaks, kuid on Tour de France’il piirdunud etapivõitudega? Eurospordi kommentaator Contador, arvab, et kogemus annab sloveenile kerge eelise.

«Asi pole ainult selles, et keegi on «veteran», vaid selles, et Roglič on võitnud viis suurtuuri – neli Vuelta’t ja ühe Giro. See tähendab, et ta oskab kriisihetki juhtida, teha õigeid otsuseid väga keerulistes olukordades ning juhtida nii oma meeskonda kui ka oma keha.

Alberto Contador. Foto: Eurosport

See on väga suur pluss Rogliči kasuks ja kui nad oleksid muidu võrdsed, siis just kogemus kallutaks kaalukausi tema kasuks. Eriti Giro d’Italia puhul – see on suurtuur, kus kogemus loeb kõige rohkem: teed on tehnilised, ilm muutlik... Ma usun, et Giro on see tuur, kus kogemusel on suurim roll,» selgitas Eurospordi kommentaator Contador.

Giro algab tänavu Albaanias kahe mägietapi ja ühe temposõiduga, mis on üsna nõudlik algus. Kuidas mõjutab see võistluse dünaamikat? «Viimastel aastatel oleme näinud, et mitmed suurtuurid – sealhulgas ka Tour de France – on alanud raske mägietapiga. Minu arvates on see hea valik, sest see võtab peagrupis pinget vähemaks. Turvalisuse seisukohast on väiksem pinge alati hea.

Mis puudutab lähenemist võistlusele, siis ma ei usu, et see midagi muudab. Tänapäeval tulevad kõik sõitjad stardijoonele juba tippvormis. Keegi ei hakka lihtsalt sellepärast rohkem pingutama, et esimene etapp on mägine. Kõik on valmis – füüsiliselt, kaalult, vaimselt. Nii et ma ei arva, et see midagi olulist muudab. Vastupidi – selline algus võib hoopis tuua starti natuke rohkem rahu ja vähem närvipinget,» arvas Contador.