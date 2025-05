Tänak enne Portugali MM-rallit: töötame selle nimel, et jõuda tagasi tippu

MM-sarjas on praegu juhtohjad haaranud Toyota ja seda igas mõttes. Kõik senised neli etapi on võitnud nende sõitjad: avavõistluse Monte Carlos Sébastien Ogier, seejärel Rootsis ja Keenias Elfyn Evans ja viimati Kanaaridel Kalle Rovanperä. Nende ülekaal on mäekõrgune ka võistkondlikus punktitabelis, kus Toyota edestab Hyundaid 51 punktiga.