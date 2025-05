Endine F1 sõitja: Alpine jookseb verest tühjaks

Sky Sports F1 telekanali ekspert ja endine F1 sõitja Karun Chandhok avaldas, et lisaks meeskonnajuht Oliver Oakesile on tiimist lahkunud või lahkumas veel tippspetsialiste. «Minu arvates toimub siin taustal veel midagi, mis pole kõik avalikkuse ette tulnud. On teada, et Ollie (Oakesi hüüdnimi – toim) tõi meeskonda palju ustavaid töötajaid Hitechist, näiteks Dave Greenwoodi (Alpine’i F1 meeskonna võistlusdirektor – toim), aga lisaks sellele veel insenere.

Aga nüüd on Enstone’ist (Alpine’i F1 meeskonna tehas – toim) toimunud teatav ajude äravool. Kuulsin alles eile, et nad kaotasid enda võistlustiimist veel viis inimest, kes liitusid Cadillaciga. Alpine on meeskond, kel on alates 2020. aastast olnud seitse tiimipealikku. Ehk seitse ülemust viie aastaga, see väga ei räägi väga stabiilsusest,» ütles Chandhok Sky Sportsi taskuhäälingus «The F1 Show».