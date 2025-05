Sõjaline konflikt peatas maailma ühe rikkaima spordiliiga

IPLile pandi alus 2008. aastal, kuid nüüd on sellest kasvanud üks maailma enim jälgitavaid spordivõistlusi. Kriketiliiga ühe mängu rahaline väärtus on maailmas teisel kohal, seda edestab vaid Ameerika jalgpalliliiga NFL.

IPL 2025 has been suspended ▶️ https://t.co/Ogmvowe2lX pic.twitter.com/KDD8Zu0Jfv

2023. aastal müüs IPL oma meediaõigused järgmiseks neljaks hooajaks hinnaga 6,4 miljardit USA dollarit ehk 5,7 miljardit eurot. Sarja valitsev meister on Kolkata Knight Riders. Vaid kuue aastaga on IPLi väärtus rohkem kui kahekordistunud, ulatudes 2024. aastaks 12 miljardi USA dollarini ehk enam kui 10,5 miljardi euroni. ​IPLi tänavune hooaeg algas 22. märtsil ning finaalmäng oli planeeritud 25. maiks.

Tuumarelvasid omavad naaberriigid India ja Pakistan on olnud konfliktis alates kolmapäevast, kui India ründas mitut sihtmärki Pakistanis, väites, et tegu on terroristide peidupaikadega, kes panid eelmisel kuul Kashmiris toime terrorirünnakuid.