Juubelit tähistav Nabi ei viska veel maadlustrikood nurka, aga «see otsus pole kümne aasta kaugusel»

Heiki Nabi (pildil) on osalenud kolmel olümpial. Mullu Pariisis piirdus ta 1/8-finaaliga.

Eesti Kreeka-Rooma maadluse esinumbril Heiki Nabil (39) on seljataga edukas karjäär, kuid see ei tähenda, et ta oleks veel valmis maadlusega hüvasti jätma.