Pikalt juhita olnud Eesti ujumisliit sai viimaks uue presidendi

Alaliidu põhikirja kohaselt oli presidendikandidaadil vaja üldkoosolekul saada hääleõigust omavatelt klubidelt enam kui pooled hääled. 55-aastane Susi on pikaaegne rahvusvahelise kontserni juht ja on alates eelmise aasta sügisest kuulunud Eesti Ujumisliidu juhatusse.

«Tänan klubisid usalduse eest ja et mulle see roll anti,» ütles Susi pressiteate vahendusel. «Olen õnnelik ja rahul, sest näen vajadust asjadega tegeleda. Eesti ujumisel läheb täna tegelikult hästi, aga Eesti Ujumisliidu tegevused on palju laiemad kui ainult ujumine. Meil on ka palju kitsaskohti, mis täna üldkoosolekul lauale toodi.»

Ta jätkas: «Plaan on kõik klubid nüüd läbi käia. Ujumisliit on klubide poolt loodud liit ja nende arvamusi ei saa eirata ning nende vajadusi tuleb arvesse võtta. Need arvamused võivad olla väga erinevad, aga ühise kokkuleppe leidmine on see, mida plaanin lähikuudel ette võtta.»