VIDEO Giro d'Italia algas jõhkra kukkumisega, etapi võitis taanlane

Pedersen ütles finišis, et sõit õnnestus täpselt nii, nagu soovitud. «Eesmärk oli viimasel tõusul kõvast pingutada, et grupp jääks väiksemaks. Seejärel toetusin lõpuspurdile. Wouti peab alati kartma, sest ta on väga hea rattur. Kui tema on grupis, pole võitmine iseenesestmõistetav. Sain esimest korda suurtuuri liidrisärgi, seega oli väga tore päev,» lausus ta.