VIDEO Kes jäi Tänaku ja Järveoja mõõduvõtus peale?

Mis mängu täpsemalt mängiti? Tänak ja Järveoja pandi toolidele istuma ning neile näidati ekraani ühe udustatud näopildiga. Mida sekund edasi, seda selgemaks foto muutus ning kes esimesena ära arvas, mis inimesega on fotol tegu, see sai punkti.

Kohe esimesena ette pandud foto tekitas meestes kimbatust. Küll pakkus Tänak, et tegemist on Hayden Paddoniga, Järveoja aga, et Sébastien Ogier. Edasi pakuti veel, et tegemist on Craig Breeniga, Dani Sordo, kuniks foto oli juba päris selge ja Tänak pakkus Sébastien Loeb, mis oli ka õige vastus. Punkt saarlasele.